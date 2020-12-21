Amasya'da hedef kiraz ihracatını artırmak
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Amasya'da hedef kiraz ihracatını artırmak

21.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:32
Amasya'da hedef kiraz ihracatını artırmak

Türkiye'de kiraz üretiminin önemli merkezlerinden olan Amasya'da yurtdışına yapılan kiraz ihracatının artırılması hedefleniyor.

Türkiye'de kiraz üretiminin önemli merkezlerinden olan Amasya'da yurtdışına yapılan kiraz ihracatının artırılması hedefleniyor.

74 bin 860 dekarlık alanda bağ-bahçe ziraatı yapılan ilde bu alanın yüzde 34'lük kısmında kiraz yetiştiriciliği gerçekleştirildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, "38 bin 542 ton kiraz üretimimizin yaklaşık yüzde 20'sini ihraç edebilmekteyiz. Bu ihraç miktarı üretimimize oranla çok düşük seviyede kalmaktadır. İhracat miktarımızı artırmak, ihracata uygun kapama kiraz bahçelerinin artırılması adına sürekli projeler yaparak ihracata uygun kiraz çeşitlerinin oranını artırmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Nisan ayından başlayıp Eylül ayına kadar kiraz hasadı yapıldığına değinen İl Müdürü Göktekin, "Bu üretim zamanı çeşitliliğini en ekonomik şekilde zamanlayarak ihracata uygun kiraz çeşitlerinin erkenci, orta erkenci ve geçci çeşitlerin üretim miktarlarını artırmamız gerekmektedir. Hedefimiz tüm üretim ve hasat süresi boyunca ihracat yapan firmaları ilimizde tutabilecek üretim potansiyeline ulaşmaktır" diye konuştu.

Tarım şehri Amasya'da meyve üretim alanlarını çoğaltmak, meyveciliği çeşitlendirmek, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla Amasya İl Özel İdaresi bütçesinden kaynak ayrıldığına değinen Göktekin, Amasya Valiliği'nin himayesindeki meyveciliğini geliştirme projeleri kapsamında çiftçilere kiraz fidanlarının dağıtıldığını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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