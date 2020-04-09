Amasya'da halka koruyucu maske dağıtıldı Amasya'da kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ya da açık yerler, yol kontrol noktaları, bankaların önleri ve çevreleri gibi halkın kolayca erişebilecekleri yerlerde koruyucu maske dağıtımına başlandı.

Amasya'da kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ya da açık yerler, yol kontrol noktaları, bankaların önleri ve çevreleri gibi halkın kolayca erişebilecekleri yerlerde koruyucu maske dağıtımına başlandı.

Görevliler tarafından vatandaşlara maskelerin dağıtıldığı esnada doğru maske kullanımı, korona virüse yönelik uygulamaları gereken tedbirler ve kurallarla ilgili bilgilendirme de yapıldı. Konuyla ilgili Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, önlenmesi amacıyla devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiği salgının yayılma ve bulaşma riskini azaltmak için evde kalmaya ve sosyal izolasyon ile hijyene özen göstermeye devam ediniz" ifadeleri yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA