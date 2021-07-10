Amasya'da hafif ticari araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Amasya'da hafif ticari araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Amasya'da hafif ticari araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Amasya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Aydoğan (24) idaresindeki 41 RZ 900 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Ezinepazar mevkisinde Hasan K'nın (53) yönetimindeki 58 ACU 298 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Menekşe Aydoğan (73) olay yerinde, İsmet Aydoğan (65) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aydoğan (52), Sadegül Aydoğan (45) ve Fadime Surman (69), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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