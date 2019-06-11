Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Amasya'dan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'dan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hayati Çapkın yönetimindeki 05 AC 966 plakalı hafif ticari araç, Çakallar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Gökçe Gök ve Dolunay Akkaya yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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