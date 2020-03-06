Amasya'da güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

06.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:08

Amasya İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen toplantıda, kentin genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler konuşuldu.

Toplantıya Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile kaymakamlar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA