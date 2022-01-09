Amasya'da gümrük kaçağı 200 kilogram tütünle 159 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Amasya'da gümrük kaçağı 200 kilogram tütünle 159 bin makaron ele geçirildi

Amasya'da gümrük kaçağı 200 kilogram tütünle 159 bin makaron ele geçirildi
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Aramalarda gümrük kaçağı 200 kilogram tütün, 159 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 108 paket nargile tütünü, çok sayıda sigara paketi, sigara filtresi, tütün sarma kağıdı ve tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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