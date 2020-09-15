Amasya'da gençlerin istihdamı için proje başlatıldı
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Amasya'da gençlerin istihdamı için proje başlatıldı

Amasya'da iş gücü piyasasının beklenti ve talepleri doğrultusunda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Amasya Genç İstihdamı İçin Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi" başlatıldı.

Amasya'da gençlerin istihdamı için proje başlatıldı
15.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:22

Amasya'da iş gücü piyasasının beklenti ve talepleri doğrultusunda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Amasya Genç İstihdamı İçin Sürekli Eğitim ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi" başlatıldı.

Amasya Valiliği öncülüğünde, Amasya Belediyesi, Amasya Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliği ile gençlere mesleki eğitim verilecek.

Vali Mustafa Masatlı, Küçük Sanayi Sitesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, proje ile gençlerin iş gücüne katılarak, ülke üretimine katkı sunacağına inandıklarını belirtti.

Ülkenin zorlu süreçlerden geçtiğini, kendilerinin de projeler üreterek ekonomiye katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Masatlı, şunları söyledi:

"Ülkemiz ve dünya zorlu bir salgın döneminden geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki hükümetimiz, ülke genelinde salgının yayılımını azaltmak amacıyla bilindiği üzere eğitimden ticarete, ekonomiden sağlığa, çalışma hayatından sosyal hayata kadar birçok alanda bir dizi önlemler almıştır. Alınan önlemlerin istihdama ve çalışma hayatına olumlu anlamda çok önemli etkileri olmuştur. Bizler de bu etkilere katkı sağlamak için projeler üretmeye ve çalışmalarımıza tüm gücümüz ve gayretimizle devam ediyoruz."

Proje ile işsiz gençlere Amasya Ortak Kullanım Merkezi'nde teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceğini belirten Vali Masatlı, "Gençlerimize devamında Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programları kapsamında eğitimler vermek suretiyle hem sektörün ihtiyacını karşılamayı hem de genç istihdamı sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

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