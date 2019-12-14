Amasya'da "Geleceğe Güvenle Bakıyorum" projesi tamamlandı

14.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:32

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan "Geleceğe Güvenle Bakıyorum" projesinin kapanışı gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, emniyet personeli proje kapsamında yapılan faaliyetleri anlatan sunum yapıp emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, hem Amasya'da hem de ülke genelinde trafik noktasında üzücü olayların sayısının her yıl azaldığını söyledi.

Trafikte daha az can kaybı için gelecek kuşakları bilinçli yetiştirmek gerektiğinin altını çizen Varol, "Çocuklarımıza aşıladığımız bu bilinç, onların gelecekte bizlerin yerini almasıyla tamamen topluma yerleşmiş olacaktır. Diğer taraftan da onların vesilesiyle ailelerinin üzerinde olan etkisini kullanarak büyüklere, yetişkinlere de sirayet edecektir diye düşünüyoruz." dedi.

Bu kapsamda güzel etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Varol, "Her yaştan çocuğumuzu bunların içerisine dahil ettiler. Çok renkli, farklı, çeşitli etkinliklerle dolu dolu zaman geçirdiler ve bu zamanı geçirirken de onlara temel noktada çok büyük önem verdiğimiz trafikle ilgili bilinci aşılamış oldular. Bu çocuklarımızın büyüdüklerinde, bizlerin yerini aldıklarında artık Türkiye'de trafikle ilgili problemin konuşulmaktan çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Program, trafik kurallarına uyumla ilgili çeşitli alanlarda yapılan yarışlarda dereceye giren öğrencilere ve ailelerine ödül verilmesiyle son buldu.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız katıldı.

Kaynak: AA