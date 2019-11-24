Amasya'da Gaziantep Polisgücü'nden rakiplere gol yağmuru

24.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:08

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabında Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Takımı fırtına gibi esiyor. Rakiplerini gol yağmuruna tutan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey takımı son maçında Amasya Spor Kulübünün sahadan çekilmesi sonucu maçı 5-0 kazanarak liderlik koltuğundaki yerini güçlendirdi.



Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Amasya'da oynanmakta olan 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabında adeta gol makinesi gibi rakip filelere gol yağdırıyor. Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabına hazlı başlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ekibi bugün oynadığı ilk maçında Malatya Hokey Takımını 20 sıfır yenmesinin ardından ikinci maçında liderliğe oynayan Amasya Belediyesi GSK takımıyla karşılaştı. Maçın beşinci dakikasında bir penaltı kazanan Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, karşı takımdan bir oyuncunun hakeme itiraz etmesi ve ardından hakaret etmesi sonucu gördüğü kırmızı kartla sahadan çekilen Amasya Belediyesi GSK hükmen mağlup sayıldı. Maçı 5-0'la hükmen galip kazanan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımı, süper ligdeki liderliğini korurken gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi.



Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımız devam ediyor



Amasya'da takımını yalnız bırakmayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, sporcularla sohbet ederek ligle ilgili bilgiler aldı. Hedeflerinin sürer ligi şampiyon olarak tamamlamak olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, Salı günü tamamlanacak ilk etapta takımın etabı lider olarak sürdürdüğünü ifade ederek, "Takımımız ligin en güçlü takımlarından birisi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda hedefimiz gerek kadınlarda gerekse erkeklerde süper lig şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmek. Önümüzde her iki takımımızın Avrupa Şampiyonaları var. Bir taraftan süper ligde mücadele ederken diğer taraftan takımlarımızın Avrupa Trophy Ligi maçları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Yusuf Kasım'ın baş antrenörlüğünü, Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım'ın antrenörlüklerini yaptığı Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'nın Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabını lider bitirmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA