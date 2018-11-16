Amasya'da Fuhuş Operasyonu! 13 Kişi Gözaltına Alındı
Amasya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözatına alınan 13 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.
5 KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlardan S.M. ve N.M. ile fuhşa aracılık ettikleri ve imkan sağladıkları saptanan Y.A., A.K., ve Ö.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
ADANA YA ÇAMUR ATANLAR NERDESİNİZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ücret nekadar..???Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
utanmaz kepazeler sürüsü. bırakın da millet suratlarına tükürsün bu rezillerin.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırENES ÇAKAR: KUZEYİN UŞAĞI.. BUNU GEÇENLERDE ATAMIZI SALDIRANA YAZDINMI ANI KELİMELERE HAYIR ALTI ÜSTÜ İNSANLAR BİR ŞEKİLDE İHTİYACINI KARŞILAMAK İSTEMİŞLER NE VAR BUNDA ATMIŞ LAR 5 KİŞİ Yİ ATAMIZI SALDIRANDA ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZİYOR DIŞARDA ÖZGÜR VE DİYERİDE 29 EKİMDE SALDIRDI ODA BERAT ETTİ DEMEKKİ MAHKEME LERDE ANORMALLİK VAR ATAMIZI DÜNYA TANIMIŞ 100/50 DE TANIMIYOR ŞEKİL BUYayından Kaldır
-
Hani eskiden kadına değer verilmezmiş de. . . şimdi kadın özgürmiş de. . . falan filan inter milan. . . . Çağdaş dünya!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır