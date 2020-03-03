Amasya'da freni boşalan minibüs iş yerine girdi

03.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:20

Amasya'da freni boşalan minibüs, bir iş yerine girerek durabildi.

Akbilek Köprüsü'nde seyir halindeyken freni boşalan minibüs, Kemal Yılmaz'a ait iş yerinin camlarına çarparak içeri girdi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada minibüste ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA