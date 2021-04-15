Amasya'da fırıncıdan vatandaşa 300 "ücretsiz" pide

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir fırıncı, vatandaşa 300 pideyi ücretsiz olarak dağıttı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir fırıncı, vatandaşa 300 pideyi ücretsiz olarak dağıttı.

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca 2021 Ramazan ayı pide fiyatları geçen yıla oranla yüzde 20 zam yapılarak tarifelendirildi. Taşova'da fırıncılık mesleğiyle uğraşan Ersoy Kahraman, ilçede kurulan pazar yerinde yüzde 20 zamlı olarak belirlenen Ramazan pidesinden alamayan, imkanı olmayan 300 vatandaşa ücretsiz üçlü pide dağıttı.

Yüzde 20 zamla belirlen ramazan pidesi tarifesinde, 300 gram sade pide 2,75 kuruş, 300 gram susamlı yumurtalı pide 3 lira, 600 gram sade pide 5,50 kuruş, 600 gram susamlı yumurtalı pide 6 liradan satışa sunuldu.

Fırıncı Ersoy Kahraman, "ücretsiz" dağıttığı üçlü pideler hakkında yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı dolayısıyla Perşembe Pazarı'nda yaklaşık bir 300 taneye yakın pide hayrımıza dağıttık. Allah kabul etsin. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Elimizden geldiğince de Ramazan ayı boyunca dağıtacağız inşallah" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı