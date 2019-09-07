Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklamaAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'neyönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.09.2019 12:47
Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'neyönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Amasya Merzifon merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay yakalandı. Şüpheliler, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
Kaynak: İHA
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