Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklamaAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'neyönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'neyönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Amasya Merzifon merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay yakalandı. Şüpheliler, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.