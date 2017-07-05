Amasya'da Fetö Operasyonu: 3 Asker Gözaltında
Amasya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker gözaltına alındı.
Amasya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde bulunan 5 astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - AMASYA