Amasya'da "Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi düzenlenecek

AMASYA (AA) - "Ferhat ile Şirin Festivali"nin ikincisi 11-12 Şubat'ta yapılacak.

Amasya Belediyesi tarafından düzenlenecek festival kapsamında, konserler, kahvaltı ve yemek programları, sokak etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, makamında düzenlediği basın toplantısında, 11-12 Şubat'taki festivalin milli hassasiyetler ve geleneklere uygun olmasına büyük ölçüde önem verdiklerini söyledi. Sarı, şunları kaydetti:

"Ferhat ile Şirin'in diyarı Amasyamızda büyük bir eğlence tertipliyoruz. Gençlerimiz Derya Uluğ'u istediler. Gençler ne isterse biz onu yaparız. Festivalimizi duyan bütün vatandaşlarımızı fırsatları olursa Amasya'ya bekliyoruz. Emin olun geldiklerine pişman olamayacaklar. Biz herkesi bu şehirde misafir etmek istiyoruz. Eğer, o gün mutlu olmak, kendinizi bulmak, eğlenmek istiyorsanız, bu festivali iyi değerlendirin diye çağrıda bulunuyorum."

Efsane aşıklar Ferhat'ın Şirin'in memleketi Amasya'da, Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi de yer alıyor.