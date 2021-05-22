Amasya'da feci kaza kamerada: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
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Amasya'da feci kaza kamerada: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü

Amasya'da feci kaza kamerada: Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'da meydana gelen feci kazada minibüsle çarpışan motosikletteki şahıs hızla havalanarak minibüsün üstüne düştü.

Amasya'da meydana gelen feci kazada minibüsle çarpışan motosikletteki şahıs hızla havalanarak minibüsün üstüne düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çağrı Keskin'in (30) kullandığı 05 DP 383 plakalı motosiklet mobilyacılar sitesi önünde kavşağın ortasından karşıya doğru hareket eden Hayati Hıcın (58) yönetimindeki 05 EP 939 plakalı minibüsle çarpıştı. Sürücü Keskin'in yere düştüğü motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Eker (29) çarpmanın etkisiyle minibüsün üzerine uçtu. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Erdal Karaköse, "Çarpışmanın etkisiyle motordaki şahıs minibüsün üstüne fırladı. Motor sürücüsü ise yerde yatıyordu. Durumları çok kötüydü" diye konuştu.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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