Amasya'da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralı
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Amasya'da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralı

Amasya'da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada anne ile 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada anne ile 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralandı.

Amasya'dan Taşova'ya giden Yavuz Kılıç idaresindeki 05 EV 997 plakalı kamyonet, Durucasu köyü Edeyeri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Zahir Karakol'un kullandığı 34 DOK 593 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Muhammet Halis Alper ve Mehmet Emir Karakol olay yerinde hayatını kaybederken, baba Zahir ve diğer çocukları Mikail Ahmet Karakol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Amasya'da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralı
Amasya'da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralı
Amasya'da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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