Amasya'da feci kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 yaralı

Amasya'da feci kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 2 yaralı Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile 2 çocuğu öldü, 2 kişi yaralandı.