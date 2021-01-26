Amasya'da faaliyet gösteren OSB'lerin Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığında, Amasya'da faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)'lerin Müteşebbis Heyeti Toplantısı düzenlendi.

Valilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı,2020 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2021 yılında yapılacak çalışmaları gözden geçirmek için toplandıklarını söyledi.

Sanayi sektörünün Amasya ve ülkenin kalkınmasına öncülük eden sektörlerin başında geldiğini ifade eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına pandemi sürecinde imalat ve sanayi sektörünün hız kesmeden faaliyetlerine devam etmesi, ülkemizi ayakta tutmuştur. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan Katma Değerli Üretim Altyapısının Desteklenmesi Programından ilimizde faaliyet gösteren 4 organize sanayi bölgesinin de yararlanması için, altyapı geliştirme projelerimizi ajansa sunduk. Bu projelerin onaylanmasıyla organize sanayi bölgelerimizin altyapılarında önemli ölçüde iyileşmeler olacak ve kurumsal kimlikleri değer kazanacaktır."

Konuşmalarının ardından, toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, OSB'lerin müteşebbis heyeti üyeleri ile müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur