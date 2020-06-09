Amasya'da evden çıkan yangın hasara neden oldu Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Tepe köyü Karadere Mahallesi'nde Ali Durkaya'ya ait evde yangın çıktı. Hamamözü Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu. Kaymakam Özgür Kaya da olay yerine giderek incelemede bulundu. Kaynak: AA