Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza kesildi

01.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:25
Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza kesildi

Amasya'da evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza verildi.

Amasya'da evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akbilek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, 12 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 40 bin 800 lira ceza uygulandı.

Ev sahibine ise "ruhsatsız günübirlik ev kiralamaktan" 10 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Tarkan İrem Derici Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da evde kumar oynayan 12 kişiye, 40 bin 800 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 21:28:24. #1.14#
title