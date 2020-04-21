Amasya'da evde kalan çocukların 23 Nisan coşkusu
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Amasya'da evde kalan çocukların 23 Nisan coşkusu

Amasya'da evde kalan çocukların 23 Nisan coşkusuAMASYA'nın Taşova ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayacak olan çocuklar, odalarını Türk bayraklarıyla süsledi.

21.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:34
Amasya'da evde kalan çocukların 23 Nisan coşkusu

Amasya'da evde kalan çocukların 23 Nisan coşkusu

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayacak olan çocuklar, odalarını Türk bayraklarıyla süsledi. Çocuklar, bayramı çizdikleri resim ve hazırladıkları video klipler ile kutluyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından evde internet ve televizyonlardan uzaktan eğitim alan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor. Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencileri ise evlerinin pencere ve balkonlarının yanı sıra odalarının bir köşesini Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Öğrenciler, çektikleri video klip ve çizdikleri resimlerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 'Evde kal Türkiye' mesajı vererek kutladı.

Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Çağla Mantı, bayramı evde kutladıklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs sebebiyle bizler okullarımızda kutlayamasak da evlerimizde kutluyoruz. Biz çocuklar eğer istersek her yeri bayram yerine çevirebiliriz. Haydi Türkiye'm haydi çocuklar, el ele verelim 100'üncü yılımızı coşkuyla kutlayalım. Biz çocuklar şenlenelim, şenlendirelim. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun? dedi.

Okul Müdürü Mustafa Özçiftçi de 'Sevgili Çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu yıl sınıflarımızı süsleyemesek de evlerinizin bir köşesini süsleyerek 23 Nisan coşkusuna ortak oldunuz. 23 Nisan'ları tekrar el ele dışarıda, coşkuyla kutlamak ümidiyle' diye konuştu.

Amasya'da evde kalan çocukların 23 Nisan coşkusu

Kaynak: DHA

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