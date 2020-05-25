Amasya'da ev yangını...Terasta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
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Amasya'da ev yangını...Terasta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

Amasya'da ev yangını...Terasta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın terasında şömineden kaynaklı yangın meydana geldi.

25.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:48

Amasya'da ev yangını...Terasta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın terasında şömineden kaynaklı yangın meydana geldi. Binanın çatı katı ve en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yemişen Mahallesi'nde Zekiye Özcan isimli kadına ait 3 katlı bir binanın terasında ilk bilgilere göre şömineden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden esnaflar ve vatandaşlar, itfaiye ye haber verdi. Çevre ilçeden gelen 2 ekiple Taşova itfaiyesi binanın terasına çıkarak burada çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Terasta çıkan yangında binanın en üst katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da ev yangını...Terasta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA

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