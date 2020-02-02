Amasya'da ev yangını

02.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:30

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 3 katlı evin çatı katı yanarak kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Hacıyahya Mahallesi Hacı Abdullah Kışlasında Salih Kaya'ya ait 3 katlı evin çatısında çıkan yangına Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek, yangını söndürdü.



Çıkış sebebi belli olmayan yangında can kaybı yaşanmazken, 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi. - AMASYA

Kaynak: İHA