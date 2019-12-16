Amasya'da ev yangını

16.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:53

Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Muhittin Yığman'a ait 2 katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Ev sahibi ve çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - AMASYA

Kaynak: İHA