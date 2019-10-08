Amasya'da ev yangını

Amasya'da ev yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kartepe köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

08.10.2019 13:06
Amasya'da ev yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kartepe köyünde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından Karatepe köyünde çıkan ev yangınına Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev, kullanılamaz hale geldi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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