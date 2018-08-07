Amasya'da Ev Yangını

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Ovabaşı köyünde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Naciye Öztürk'ün evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri yaşlı kadını evden çıkartarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhacıköy İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında, Öztürk'e ait iki ev kullanılamaz hale geldi.