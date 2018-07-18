Amasya'da Ev Yangını
Amasya'nın Suluova ilçesindeki ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesindeki ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahallesi'de Halil Demir'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen Ayşe Demir, ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evin çatısı ile iki odasının tamamen yandığı olayda, büyük çapta maddi hasar oluştu.