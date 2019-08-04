Amasya'da ev ve odunluk yangını

AMASYA - Amasya'da meydana gelen yangında odunluk tamamen yanarken 2 katlı ahşap evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Şehirüstü Mahallesinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye'ye haber verdi.

Olay yerine giden Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangında Şehriban Keleş'e ait odunluk tamamen yanarken, yanında bulunan Ufuk Kuka'ya ait iki katlı ahşap bina kısmen yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, odunluk ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Kaynak: İHA