Amasya'da Etçi Buzağı Melezleme Projesi yürütülüyor Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 01 Ocak 2020'de başlatılan Suluova Dağ Köylerinde Suni Tohumlama Yoluyla Etçi Melezi Buzağıların Elde Edilmesi Projesi yürütülüyor.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 01 Ocak 2020'de başlatılan Suluova Dağ Köylerinde Suni Tohumlama Yoluyla Etçi Melezi Buzağıların Elde Edilmesi Projesi yürütülüyor.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 01 Ocak 2020 tarihinde başlatılan Suluova Dağ Köylerinde Suni Tohumlama Yoluyla Etçi Melezi Buzağıların Elde Edilmesi Projesi kapsamında Suluova'da 18 dağ köyünde üreticilere hayvan bakım besleme eğitim ve sığırlarda suni tohumlama uygulamaları devam ediyor.

Amaçları hakkında açıklamada bulunan birlik başkanı Güner Arslan, "Amacımız süt üretiminden ziyade pastoral dağlık alanlarda ve meralarda melez buzağı yetiştiren işletmelerimizde limuzin, angus, charolais, simental gibi etçil özellikleri çokça olan buzağılar elde edilmesidir. Bu sayede Suluova organize besi bölgesinde bulunan işletmelerimizin de talep etmiş oldukları besi materyalinin sağlanmasını hedeflemekteyiz. Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz dağlık alanlardaki melezleme projelerimizden elde ettiğimiz sonuçlara göre suni tohumlama uygulamaları, üye üreticilerimizin işletmelerindeki hayvan sayısının ve et üretiminin doğru orantı ile arttığı görülmektedir. Birliğimiz olarak başta üreticilerimizin işletme gelirlerinin yükseltilmesi sağlanarak, bölgemiz hayvancılığının gelişmesi ve hayvan sayısının artmasıyla birlikte kırmızı et üretiminin desteklenmesini amaçlamaktayız" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA