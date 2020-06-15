Amasya'da entegre et tesisinde göçük: 4 yaralı
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Amasya'da entegre et tesisinde göçük: 4 yaralı

AMASYA'da entegre et tesisinin inşaat halindeki ek binasında göçük meydana geldi.

Amasya'da entegre et tesisinde göçük: 4 yaralı
15.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:22

AMASYA'da entegre et tesisinin inşaat halindeki ek binasında göçük meydana geldi. Enkaz yığını altında kalan 4 işçi, yaralı kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde, merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde bulunan özel firmaya ait entegre et tesisinin inşaat halindeki ek binasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Enkaz yığını altında kalan 4 işçi arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. İşletmedeki diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında yaralanan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından kentteki Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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