Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
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Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçen Amasya'nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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