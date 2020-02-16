Amasya'da emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi
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Amasya'da emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi

Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri emniyet kemeri ve trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı.

16.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:28
Amasya'da emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi

İl Komutanlığına bağlı trafik ekipleri emniyet kemeri ve trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Kenti kırsala bağlayan çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde bin 13 araç kontrol edildi.

Denetim sonunda 61 araç ve sürücüye idari para cezası uygulanırken, eksiklikler dolayısıyla 21 araç trafikten men edildi.

Ekipler tarafından sürücülere ve yolculara broşür dağıtılıp, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA
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