Amasya'da emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi
Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri emniyet kemeri ve trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri emniyet kemeri ve trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı.
Kenti kırsala bağlayan çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde bin 13 araç kontrol edildi.
Denetim sonunda 61 araç ve sürücüye idari para cezası uygulanırken, eksiklikler dolayısıyla 21 araç trafikten men edildi.
Ekipler tarafından sürücülere ve yolculara broşür dağıtılıp, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.