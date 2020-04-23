Amasya'da emekli öğretmenin Türk bayrağı isteği yerine getirildi Amasya'da penceresine asmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Türk bayrağı isteyen emekli öğretmenin talebi yerine getirildi.

Amasya'da penceresine asmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Türk bayrağı isteyen emekli öğretmenin talebi yerine getirildi.

Şeyhcui Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Nermin Köle, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Türk bayrağı talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evine giderek Türk bayrağını öperek Köle'ye teslim etti.

Köle, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır ulusal bayramları kutladığını dile getirerek, "20 sene önce emekli oldum ama eğitim hayatından hiç ayrılmadım. Özel çocuklarla çalışıyorum hala. Çıkıp bayramı kutlayamasak da evimin balkonuna büyük bir Türk bayrağı asmak istedim. Genç polislerimiz de getirdi sağ olsunlar. Onlara çok teşekkür ederim. Onları görünce tekrar geleceğimizin çok emin ellerde olduğunu anladım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA