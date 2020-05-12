Amasya'da eğlence sokakta, vatandaşlar balkonda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasya'da eğlence sokakta, vatandaşlar balkonda

Amasya Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlarına "Ramazan Sokağı" adı altında her gün bir mahallede eğlenceler düzenliyor, vatandaşlar da balkonlardan izliyor.

Amasya'da eğlence sokakta, vatandaşlar balkonda
12.05.2020 02:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 02:31

Amasya Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlarına "Ramazan Sokağı" adı altında her gün bir mahallede eğlenceler düzenliyor, vatandaşlar da balkonlardan izliyor.

Merkeze bağlı Hacılar Meydanı Mahallesi'nde 156 yıllık gelenek olan Amasya bandosu vatandaşlara mini konser verirken, üstü açık otobüs üzerinden Amasya Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve çeşitli ezgilerin seslendirildi. Vatandaşların evlerinin balkonlarından büyük bir katılım ile eşlik ettiği etkinlikte ayrıca meddah gösterileri, Karagöz ile Hacivat gösterisi sergilendi. Etkinlik boyunca mahalledeki evlere, ramazan simidi, pamuk şeker ikram edildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Türkiye'de ilk defa şenliklerle duyulmamış, görülmemiş, belki de hayal edilmemiş şenlik yapıyoruz. Sebebi de şudur işte; 1,5 ay bir zaman oluyor, belki biraz daha geçiyor tahmin ediyorum. Vatandaşlarımız evlerden çıkmadılar, zaman zaman devlet büyüklerimizin uyarıları oldu. Bu işteki konunun erbaplarının uyarıları oldu. Sağlık konusunda ki sayın bakanımız ve yerel yetkililerimizin uyarıları oldu. Bizde onların uyarılarını vatandaşlarımıza tekraren anlatmaya çalıştık. Aman ha dedik evimizden çıkmayalım, yeter ki siz evinizden çıkmayın, siz ne isterseniz biz o hizmeti yapmaya talibiz. Evlerinde sıkıldılar, ne yaptık orkestra ekibimizi aldık, mahallelere gittik. Şarkılar, türküler, Türk Sanat Musikisi, Türk Halk Musikisi, orta oyunları, simitler, elmalar, pamuk şekerler, şerbetler dağıttık. Vatandaşımızı, mahallelerimizi birer saat de olsa eğlendiriyoruz. Amasya'mızın her mahallesine gidip, onları ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızla hemhal olup, hem onların dertlerini dinleyeceğiz hem de biraz da olsa onları günün yorgunluğundan yani stresinden uzak tutacağız. Bu arada da şerbetlerimizle, pamuk şekerlerimizle geçmişimizi hatırlatıyoruz. Bandomuz mahalle aralarında dolanıyor. Ben Amasya'nın gözünde bir ışık görüyorum, bir mutluluk görüyorum, onların teşekkürlerini alıyorum. Hasetten bende onlara teşekkür ediyorum. Şunun şurasında az bir zaman kaldı, onlara söylediğimiz gibi diyoruz ki, evinde kal Amasya'm, evinde kal Türkiye'm, ufukta ışık görünmüştür, biraz daha sabretmek gerekir diyorum." dedi.

Amasya Belediyesi'nin ramazan etkinliği 10 mahalle ve 20 ayrı noktada devam edecek.. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi Haber
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Nur Yerlitaş Gülben Ergen Türkan Şoray
Spor Ali Koç Tamer Tuna Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Amasya'da eğlence sokakta, vatandaşlar balkonda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 02:36:48. #1.15#
title