Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

25.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:46
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Aslan Kulaksız ve Uğur Caddesi ile Akif Gülle Bulvarı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Durdurulan araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler araçlardaki B.P, M.P, S.S.A, A.K. ve Ö.K'yi "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" iddiasıyla gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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