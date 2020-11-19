Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

19.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:38
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Merzifon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Samsun'dan gelen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki aramada, 155 sentetik hap ve 11 gram esrar ele geçirildi.

Araçtaki A.T, U.A.D. ve E.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
'Tehdit ve dolandırıcılık' iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
"Tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: Küçük çocuğa sigara içirip, elinde içki şişesiyle görüntülerini çeken 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: Küçük çocuğa sigara içirip, elinde içki şişesiyle görüntülerini çeken 3 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Berat Albayrak Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Şafak Sezer Demet Akalın Öykü Karayel
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mert Günok Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 16:41:08. #1.14#
title