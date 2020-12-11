Amasya'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi
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Amasya'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

11.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:53
Amasya'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu araçta 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu araçta 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, Buğdaylı Mahallesi'nde durdurduğu araçta 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan Ç.Ö. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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