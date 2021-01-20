Amasya'da dükkandan içki ve sigara çalan 2 kişi tutuklandı
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Amasya'da dükkandan içki ve sigara çalan 2 kişi tutuklandı

20.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:50
Amasya'da dükkandan içki ve sigara çalan 2 kişi tutuklandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir dükkandan içki ve sigara çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir dükkandan içki ve sigara çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Ali Doğan'a (67) ait dükkanın camının kırık olduğunu fark eden Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli O.S. (19) ile F.O. (38), büfeden çalındığı tespit edilen çeşitli markalarda 20 şişe alkollü içki ve 244 paket sigara ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen zanlılar O.S. ile F.O, tutuklandı.

Ele geçirilen alkollü içki ve sigaralar, iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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