Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
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Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi

Amasya'da domates, üreticisini sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya'da çeşidine göre kilosu 2,5 ile 4 lira arasındaki fiyatlarla tarlada alıcı bulan domates bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Amasya'da çeşidine göre kilosu 2,5 ile 4 lira arasındaki fiyatlarla tarlada alıcı bulan domates bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Örtü altı seralarda Mart ayında toprakla buluştuğu günden bu yana büyük emeklerle yetiştirilen domates Haziran ayında başlayan hasadının ilk günlerinde çeşidine göre 2,5 ile 3,5 lira arasındaki fiyatlarla alıcı buldu. Kurban Bayramı öncesinde fiyatı 4 liraya ulaşan domates üreticisini sevindirdi.

Yazıbağları Mahallesi'nden Hilmi Acar, "Domates çeşidine göre2,5 ile 4 lira arasında olan fiyatı ve verimiyle yüzümüzü güldürdü. Bu sene Amasya topraklarında domates üreticisi hakkını aldı" dedi. Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü kentte yetiştirilen domatesleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini anlatan Acar, kalitesi ve lezzetine güvendikleri ürünlerinin kokusunun kısa sürede evin her yanını sardığına işaret etti. Karaköprü köyünden Süleyman Öksüz de, yöredeki köylerde yaz boyunca sebze hasadında üreticilerin yanı sıra Güneydoğu kentlerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin de istihdam edildiğini vurguladı.

Emek verip yetiştirdikleri ürünlerinin yaklaşık 2 kat fiyatla marketlerde satılmasına tepki gösteren Dadı köyünden Mehmet Gülsoy ise "Bizden 4 liraya alıp tezgahta 8 liraya satıyorlar. Bu piyasayı kim oluşturuyor?" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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