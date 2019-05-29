Amasya'da doludan zarar gören çiftçiye destek talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Hükümeti göreve çağırıyoruz. Ocak'ta Antalya'da yaşanan doğal afet sonrasında o bölgenin zararları büyük ölçüde karşılanmıştı. 31 Mart seçimleri vardı, oy almak için iktidar orada zararları karşıladı. Zararın karşılanması için aynı desteklemeyi Amasyalı çiftçiler için de istiyoruz. Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına borçlarının da faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tarıma en büyük darbelerden birini küresel ısınmadan kaynaklandığını belirterek, iklim değişikliği nedeniyle neredeyse her ay afetlerle karşılaşıldığını ifade etti.

Amasya'da 24-25 Mayıs'ta şiddetli dolu yağışı sonucu 53 köyde 200 bin dekarlık tarım alanında ciddi zarar meydana geldiğini anımsatan Sarıbal, bu zararları karşılayacak mekanizmanın Türkiye'de bulunmadığını kaydetti.

Sarıbal, "Hükümeti göreve çağırıyoruz. Ocak'ta Antalya'da yaşanan doğal afet sonrasında o bölgenin zararları büyük ölçüde karşılanmıştı. 31 Mart seçimleri vardı, oy almak için iktidar orada zararları karşıladı. Zararın karşılanması için aynı desteklemeyi Amasyalı çiftçiler için de istiyoruz. Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına borçlarının da faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sarıbal, tüm çiftçilerin TARSİM sigortası kapsamına alınmasını da istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi'ne katıldığını ve "Türkiye'nin 2019 yılı fındık rekoltesinin 1 milyon tona" ulaşmasını hedeflediklerini açıkladığını aktaran Sarıbal, Türkiye'de ortalama rekoltenin yaklaşık 600 bin ton olduğunu vurguladı.

Fındık üreticilerinin geçen yıllarda da sorunlar yaşadığını savunan Sarıbal, "Florida'ya gidip ahkam kesip 'biz aslında 1 milyon ton rekolte düşünüyoruz' diyen Bakan'a söylemek istiyoruz, o koltukta artık durmasın. Tarımın bundan çektiğini bu topraklar hiçbir zaman çekmedi. Ne söylediğini bilmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Sarıbal, AK Parti'li bazı eski bakanların kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliğine atanmasını da eleştirerek, "Birileri biat etti, birileri de o sadakate ödül verdi. Ülkenin geldiği hal budur." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA