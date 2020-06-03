Amasya'da dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi
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Amasya'da dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi

Amasya'da dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdiAMASYA'nın Suluova ilçesinde, etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

03.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:04

Amasya'da dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Suluova ilçesinde, yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, ilçedeki tarım arazileri zarar gördü. Vatandaşlar misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı.

Amasya'da dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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