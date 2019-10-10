Amasya'da dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

10.10.2019 15:59

Amasya'nın Merzifon ilçesinde senet karşılığı otomobil satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şebekenin özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşları, araç satma bahanesiyle dolandırdığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik", "tehdit ve hakaret" suçlarından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok sahte senete el konuldu.

Şüphelilerin, imzalattıkları senetlerle ve silah göstererek vatandaşları tehdit ettikleri, bazı mağdurlar hakkında da usulsüz senet düzenleyerek icra takibi başlattıkları belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA