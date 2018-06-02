Amasya'da Devrilen Tırın Şoförü Yaralandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ağrı'dan Sakarya'ya büyükbaş hayvan götüren Seyithan Özmen'in (57) kullandığı 34 EH 6860 plakalı tırın çektiği 53 AB 443 plakalı dorse, Amasya-Samsun karayolu Suluova ilçesi Mağosa Mahallesi mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Özmen, 112 Acil Servis ekibince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dorsede bulunan ve bazıları yaralanan 27 büyükbaş hayvan, Suluova Belediyesi zabıta ekiplerince yakınlardaki evlerde muhafaza altına alındı.
Hayvanlar, daha sonra başka bir araçla Sakarya'ya gönderildi.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.