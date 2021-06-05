Amasya'da devrilen tırda bulunan hurda araçların yola savrulması trafiği aksattı

Amasya'nın Taşova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu çok sayıda hurda araç yola savruldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu çok sayıda hurda araç yola savruldu.

İstanbul'dan yüklenen hurda kamyonları Afganistan'a götüren Cengiz Kaba idaresindeki DST 6N 22 plakalı tır, Dörtyol köyü mevkisinde devrildi.

Yaralananın olmayan kazada çok sayıda hurda araç, yola savruldu. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk