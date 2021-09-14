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Devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Karlık köyüne giden Cihan Avcı (35) idaresindeki 05 ABS 360 plakalı otomobil, D 100 kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta büyük çapta hasar oluştu, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Cihan Avcı, önüne çıkan köpek nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, ters dönen araçtan kendi imkanları ile kurtulduğunu belirtti.

Sürücü sağlık kontrolü için Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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