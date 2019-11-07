Amasya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek DEAŞ'la irtibatlı olan ve Irak'ta faaliyette bulundukları belirlenen kişilerin yakalanması operasyon başlattı. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı. Zanlıların Amasya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. - AMASYA