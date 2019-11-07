Amasya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

07.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:53

Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek DEAŞ'la irtibatlı olan ve Irak'ta faaliyette bulundukları belirlenen kişilerin yakalanması operasyon başlattı. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı. Zanlıların Amasya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA