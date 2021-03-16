Amasya'da çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Amasya'da çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

16.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:55
Amasya'da çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çorabın içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çorabın içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon-İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.

Otomobildeki M.S.S'nin sırt çantasındaki çorabın içine gizlenmiş 80,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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