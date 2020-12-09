Amasya'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
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Amasya'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

09.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:14
Amasya'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde İl Özel İdaresine ait çöp kamyonunun dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde İl Özel İdaresine ait çöp kamyonunun dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Erboğa idaresindeki 05 AG 618 plakalı Amasya İl Özel İdaresine ait çöp kamyonu, Hamamözü ilçesine çöp toplamak amacıyla giderken Gümüş mevkisinde dereye devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan temizlik işçileri Ahmet Döven ve Rumi Ayhan yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çöp kamyonu vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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