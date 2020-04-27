Amasya'da cinayet
Amasya'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
27.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:26
Amasya'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, B.A (33), Kayacık köyündeki evinin önünde tartıştığı Bünyemin Çapkın'a (72) silahla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çapkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan şüpheli B.A, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çapkın'ın, 15 yıl önce B.A'nın babasını tabancayla öldürmek suçundan 6 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.
Kaynak: AA